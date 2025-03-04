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04 березня 2025, 20:55

"Справжні друзі з вами": Залужний показав листи британців з підтримкою до України

04 березня 2025, 20:55
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Фото: YouTube
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Британці відправили до посольства України сотні листів зі словами підтримки. Також вони питають, куди треба донатити та писати слова подяки

Про це розповів посол України у Великій Британії Валерій Залужний, передає RegioNews.

Він зазначив, що до посольства України британці надіслали сотні листів з питаннями, як можна допомогти українцям. Зокрема, цікавляться, куди передати слова вдячності і куди донатити.

В уривку одного з листів, які можна побачити на фото Залужного, британець пише "після дій деяких лідерів у США". Тому можна припустити, що це було написано після сварки Зеленського і Трампа в Білому домі.

"Я розумію, що ви можете почувати себе покинутими та висміяними. Будь ласка, знайте, що ці слова не репрезентують справжні почуття світу. Не дозволяйте їхнім словам применшувати ваш дух чи ваші здобутки. Справжні друзі України тут, з вами", - йдеться в одному з листів британців до українців.

Слід зазначити, що нещодавно британська компанія YouGov проводила опитування. В результаті виявилося, що більшість британців вважають, що важливіше підтримувати Україну, аніж мати гарні відносини з США. Підтримку України важливішою назвали 48% респондентів, а варіант з відносинами з США - лише 20%.

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