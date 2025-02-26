В Херсонской области россияне убили одного человека, еще 8 - получили ранения

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В Херсонской области в результате российской агрессии за прошедшие сутки во вторник, 25 февраля, один человек погиб и еще восемь получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, под вражеским огнем и авиаударами оказались 36 населённых пунктов.

Российские военные нанесли удар по критической инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов области. Повредили многоэтажку и 12 частных домов.

Также оккупанты повредили сотовую вышку, гараж и частные автомобили.

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Напомним, российские войска в ночь на 26 февраля нанесли дроновый удар по Харькову. Зафиксировано попадание вражеских беспилотников в двух районах города.

В Киевской области российский ударный дрон попал в жилой дом. Погиб один человек, также известно о двух пострадавших.