Под Киевом "Шахед" попал в частный дом: фото и видео масштабного пожара

фото: полиция

В Бучанском районе Киевской области российский ударный дрон попал в жилой дом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы Киевской ОВА Николая Калашника.

Дрон врезался в двухэтажный частный дом, разгорелся масштабный пожар. В сети сообщают, что попадание произошло в селе Крюковщина под Киевом.

Калашник отметил, что в этом же районе в результате атаки пострадала девушка 19 лет, у нее забойная рана головы. Девушку госпитализировали в местную больницу.

В полиции обнародовали фото с места происшествия.

Напомним, в ночь на 25 февраля российские беспилотники атаковали Киевскую область. В двух районах зафиксированы разрушения.