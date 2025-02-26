Под Киевом "Шахед" попал в частный дом: фото и видео масштабного пожара
В Бучанском районе Киевской области российский ударный дрон попал в жилой дом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы Киевской ОВА Николая Калашника.
Дрон врезался в двухэтажный частный дом, разгорелся масштабный пожар. В сети сообщают, что попадание произошло в селе Крюковщина под Киевом.
Калашник отметил, что в этом же районе в результате атаки пострадала девушка 19 лет, у нее забойная рана головы. Девушку госпитализировали в местную больницу.
В полиции обнародовали фото с места происшествия.
Напомним, в ночь на 25 февраля российские беспилотники атаковали Киевскую область. В двух районах зафиксированы разрушения.
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