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26 февраля 2025, 08:38

Удар дрона по дому под Киевом: в сгоревшем здании обнаружили тело человека

26 февраля 2025, 08:38
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фото: полиция
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В результате дроновой атаки в ночь на 26 февраля погиб один человек, также известно о двух пострадавших.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По утрам известно, что в Бучанском районе повреждены восемь частных домов, два гаражных помещения, забор, восемь автомобилей и уничтожены три автомобиля.

Также сообщается, что спасатели обнаружили при ликвидации пожара двухэтажном частном доме тело человека.

В полиции добавили, что в этом же районе в результате атаки дрона повреждены четыре многоэтажки. Пострадали 19-летняя девушка и 43-летний мужчина.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области российский ударный дрон попал в жилой дом. Ранее появились фотографии и видео с места масштабного пожара. Известно, что двухэтажное здание полностью было уничтожено огнем.

Также ранее в сети появилось видео момента попадания дрона в здание под Киевом.

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