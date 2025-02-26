Удар дрона по дому под Киевом: в сгоревшем здании обнаружили тело человека

фото: полиция

В результате дроновой атаки в ночь на 26 февраля погиб один человек, также известно о двух пострадавших.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По утрам известно, что в Бучанском районе повреждены восемь частных домов, два гаражных помещения, забор, восемь автомобилей и уничтожены три автомобиля.

Также сообщается, что спасатели обнаружили при ликвидации пожара двухэтажном частном доме тело человека.

В полиции добавили, что в этом же районе в результате атаки дрона повреждены четыре многоэтажки. Пострадали 19-летняя девушка и 43-летний мужчина.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области российский ударный дрон попал в жилой дом. Ранее появились фотографии и видео с места масштабного пожара. Известно, что двухэтажное здание полностью было уничтожено огнем.

Также ранее в сети появилось видео момента попадания дрона в здание под Киевом.