фото: Запорожская ОВА

Россияне за прошедшие сутки 499 раз атаковали Запорожскую область, пострадал мужчина

Об этом сообщил глава начальника Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, 57-летний мужчина получил ранения в результате вражеской атаки на Степногорск.

Всего за сутки оккупанты нанесли 499 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области.

Враг нанес 11 авиационных ударов по Пятихаткам, Каменскому и Гуляйполю.

Кроме того, 280 БпЛА разной модификации атаковали Красноднепровку, Пятихатки, Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку.

Также 5 обстрелов из РСЗО накрыли Щербаки, Малую Токмачку и Новоданиловку.

Еще 203 артудары нанесены по территории Степногорска, Пятихаток, Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного и Новодаровки.

Поступило 29 сообщений о повреждениях квартир, частных домов и автомобилей.

Напомним, российские войска в ночь на 26 февраля нанесли дроновый удар по Харькову. Зафиксировано попадание вражеских беспилотников в двух районах города. В Киевской области российский ударный дрон попал в жилой дом.