В Генштабе назвали потери россиян за последние сутки
За сутки потери окупантов составили 1170 единиц живой силы и 190 единиц техники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Так, украинскими воинами уничтожены 19 танков, 15 боевых бронированных машин, 34 артиллерийские системы, два средства ПВО, 120 единиц автомобильной техники и автоцистерн и одна единица спецтехники.
Общие боевые потери личного состава русских войск на территории Украины ориентировочно составили 870 700 человек.
Напомним, на Сумском направлении пограничники вместе с другими составляющими сил обороны обнаружили и уничтожили враждебный комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М".
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