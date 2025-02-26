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26 февраля 2025, 07:13

Россияне атаковали дронами Харьков: попадание в многоэтажку, есть пострадавшие

26 февраля 2025, 07:13
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фото: ГСЧС
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Российские войска в ночь на 26 февраля нанесли дроновый удар по Харькову. Зафиксировано попадание вражеских беспилотников в двух районах города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Представитель прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что российская дроновая атака произошла около полуночи, зафиксировано попадание трех беспилотников - два в Киевском, и один - в Шевченковском районах города.

В Киевском районе дрон попал во второй этаж жилой девятиэтажки. В квартире к моменту удара никого не было. На месте происшествия два человека обратились к медикам с острой реакцией на стресс, и еще двоих выносили на носилках бригады скорой медицинской помощи, им оказывается медицинская помощь.

Пострадавшие - пожилые люди, их состояние пока точно не известно.

Другое попадание в Киевском районе было у здания ресторана. Третье попадание – в дорожное покрытие на одной из центральных улиц города (Шевченковский район). Поврежден остекление и фасад жилой семиэтажки.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Харькове в результате атаки дрона возник пожар в многоэтажке в Киевском районе. На втором этаже загорелся пожар, охватив 50 "квадратов". По предварительным данным, пострадали 2 человека.

Напомним, в ночь на 26 февраля в Бучанском районе Киевской области российский ударный дрон попал в жилой дом.

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