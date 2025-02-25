Украина и США согласовали условия договора о полезных ископаемых: СМИ привели детали документа
Украина и США согласовали условия соглашения о полезных ископаемых, Киев готов подписать документ
Об этом сообщают Financial Times и "Украинская правда" со ссылкой на документ, передает RegioNews.
Согласно документу США и Украина должны создать Инвестиционный фонд реконструкции.
Также, по данным УП, в обновленном договоре нет положения о 100% контроле США над коммерческим фондом, речь идет о доле, разрешенной законодательством США. Управление фондом будет проходить совместно двумя странами.
Украина и США обязуются немедленно приступить к разработке отдельного соглашения, которое определит детали будущего Фонда. Ни Украина, ни США не будут иметь права продавать, передавать свою долю в Фонде без предварительного письменного согласия другой стороны.
Фонд будет получать 50% доходов с украинских природных ресурсов, портов и инфраструктуры связанной с ресурсами (даже принадлежащих правительству Украины косвенно) для реинвестирования в Украинскую экономику.
Взносы, сделанные к нему, будут реинвестироваться как минимум раз в год в украинскую экономику с "целью содействия безопасности и процветанию".
Из обновленного варианта соглашения исключено положение с целью увеличения инвестиций в Украину по меньшей мере вдвое, а также цель вернуть ВВП Украины до уровня конца 2021 года.
Кроме этого, в новом варианте соглашения нет части, по которой вклад украинских доходов в фонд будет продолжаться до суммы в 500 миллиардов долларов. Также убрали часть, по которой вся финансовая помощь США добавляется к сумме, которую Украина должна "положить" в фонд.
США, согласно тексту, намерены взять финансовое обязательство по помощи Украине на сумму, которую определят отдельно. Однако в договоре отсутствуют четкие гарантии безопасности.
Соглашение о фонде постарается не противоречить другим международным обязательствам Украины, а также будущей интеграции в ЕС или другие объединения.
Ответственным за подготовку будущего соглашения со стороны Украины будет Министерство экономики. Документ должны подписать министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и Госсекретарь США Марко Рубио.
Украинские чиновники сообщили FT, что соглашение является лишь "рамочным" и никакие доходы не будут перечислены, пока фонд не начнет функционировать, что дает время на урегулирование возможных разногласий.
Как отмечает FT, соглашение также должно одобрить украинский парламент, а оппозиция уже дала понять, что перед ратификацией соглашения, как минимум, будет горячая дискуссия.
Напомним, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина и США находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о минералах.
Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе. Будут обсуждаться подписание соглашения Украины и США о редкоземельных металлах.
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