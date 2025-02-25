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25 февраля 2025, 21:06

Украина и США согласовали условия договора о полезных ископаемых: СМИ привели детали документа

25 февраля 2025, 21:06
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фото: president.gov.ua
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Украина и США согласовали условия соглашения о полезных ископаемых, Киев готов подписать документ

Об этом сообщают Financial Times и "Украинская правда" со ссылкой на документ, передает RegioNews.

Согласно документу США и Украина должны создать Инвестиционный фонд реконструкции.

Также, по данным УП, в обновленном договоре нет положения о 100% контроле США над коммерческим фондом, речь идет о доле, разрешенной законодательством США. Управление фондом будет проходить совместно двумя странами.

Украина и США обязуются немедленно приступить к разработке отдельного соглашения, которое определит детали будущего Фонда. Ни Украина, ни США не будут иметь права продавать, передавать свою долю в Фонде без предварительного письменного согласия другой стороны.

Фонд будет получать 50% доходов с украинских природных ресурсов, портов и инфраструктуры связанной с ресурсами (даже принадлежащих правительству Украины косвенно) для реинвестирования в Украинскую экономику.

Взносы, сделанные к нему, будут реинвестироваться как минимум раз в год в украинскую экономику с "целью содействия безопасности и процветанию".

Из обновленного варианта соглашения исключено положение с целью увеличения инвестиций в Украину по меньшей мере вдвое, а также цель вернуть ВВП Украины до уровня конца 2021 года.

Кроме этого, в новом варианте соглашения нет части, по которой вклад украинских доходов в фонд будет продолжаться до суммы в 500 миллиардов долларов. Также убрали часть, по которой вся финансовая помощь США добавляется к сумме, которую Украина должна "положить" в фонд.

США, согласно тексту, намерены взять финансовое обязательство по помощи Украине на сумму, которую определят отдельно. Однако в договоре отсутствуют четкие гарантии безопасности.

Соглашение о фонде постарается не противоречить другим международным обязательствам Украины, а также будущей интеграции в ЕС или другие объединения.

Ответственным за подготовку будущего соглашения со стороны Украины будет Министерство экономики. Документ должны подписать министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и Госсекретарь США Марко Рубио.

Украинские чиновники сообщили FT, что соглашение является лишь "рамочным" и никакие доходы не будут перечислены, пока фонд не начнет функционировать, что дает время на урегулирование возможных разногласий.

Как отмечает FT, соглашение также должно одобрить украинский парламент, а оппозиция уже дала понять, что перед ратификацией соглашения, как минимум, будет горячая дискуссия.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина и США находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о минералах.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе. Будут обсуждаться подписание соглашения Украины и США о редкоземельных металлах.

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