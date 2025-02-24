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Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом Украины. В частности, ожидается, что будут обсуждать соглашение о полезных ископаемых

Об этом сообщает Sky News, передает RegioNews.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта встреча может состояться на следующей неделе. В частности, по его словам, будет обсуждаться подписание соглашения Украины и США о редкоземельных металлах.

"Я отметил важность жизненно важного соглашения относительно критически важных минералов и редких металлов между США и Украиной, которое, как мы надеемся, будет подписано очень скоро", - сказал Трамп после встречи лидеров "Большой семерки".

Следует отметить, что уже скоро должна начаться подготовка украинским правительством соглашения о полезных ископаемых и гарантиях безопасности. Об этом ранее говорил спикер парламента Руслан Стефанчук. По его словам, Украина готова к сотрудничеству, но хочет получить конкретные гарантии безопасности.