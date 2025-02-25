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25 лютого 2025, 21:06

Україна та США погодили умови договору про корисні копалини: ЗМІ навели деталі документа

25 лютого 2025, 21:06
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фото: president.gov.ua
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Україна та США погодили умови угоди щодо корисних копалин, Київ готовий підписати документ

Про це повідомляють Financial Times та "Українська правда" з посиланням на документ, передає RegioNews.

Згідно із документом, США та Україна мають створити Інвестиційний фонд реконструкції.

Також, за даними УП, в оновленому договорі немає положення про 100% контроль США над комерційним фондом, йдеться про частку, дозволену законодавством США. Управління фондом відбуватиметься спільно двома країнами.

Україна та США зобовʼязуються негайно почати розробку окремої угоди, що визначить деталі майбутнього Фонду. Ні Україна, ні США не матимуть права продавати, передавати свою частку у Фонді без попередньої письмової згоди іншої сторони.

Фонд отримуватиме 50% доходів з українських природних ресурсів, портів та інфраструктури повʼязаної із ресурсами (навіть тих, які належать уряду України опосередковано) задля реінвестування в Українську економіку.

Внески, зроблені до нього, будуть реінвестовувати щонайменше раз на рік в українську економіку з "метою сприяння безпеці та процвітанню".

З оновленого варіанта угоди виключено положення за яким метою було збільшення інвестицій в Україну щонайменше вдвічі, а також мету повернути ВВП України до рівня кінця 2021 року.

Окрім цього, у новому варіанті угоди нема частини, за якою внески українських доходів у фонд продовжуватиметься до суми у 500 мільярдів доларів. Також прибрали частину за якою уся фінансова допомога США додається до суми, яку Україна має "покласти" у фонд.

США, згідно із текстом, має намір взяти фінансове зобовʼязання щодо допомоги Україні на суму, яку визначать окремо. Однак у договорі немає чітких гарантій безпеки.

Угода про фонд намагатиметься не суперечити іншим міжнародним зобовʼязанням України, а також майбутній інтеграції до ЄС або інших обʼєднань.

Відповідальними за підготовку майбутньої угоди зі сторони України буде Міністерство економіки. Документ мають підписати міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та Держсекретар США Марко Рубіо.

Українські посадовці повідомили FT, що угода є лише "рамковою" і жодні доходи не будуть перераховані, доки фонд не почне функціонувати, що дає час на врегулювання можливих розбіжностей.

Як зазначає FT, угоду також має схвалити український парламент, а опозиція вже дала зрозуміти, що перед ратифікацією угоди, як мінімум, буде гаряча дискусія.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єрка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна та США перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про мінерали.

Раніше ми повідомляли, Дональд Трамп може зустрітись із Володимиром Зеленським вже наступного тижня. Обговорюватимуть підписання угоди України та США щодо рідкісноземельних металів.

Читайте також: Чому Трамп хоче українські рідкісноземельні метали?

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