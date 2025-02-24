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Президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор Владимир Путин согласится на присутствие иностранных миротворцев на территории Украины. Это возможно в рамках мирного соглашения

Об этом сообщает Sky News, передает RegioNews.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Белом доме. По его словам, диктатор РФ Владимир Путин может разрешить размещение европейских миротворцев на территории Украины. Это может быть в рамках возможного мирного соглашения.

При этом Трамп заявил, что в Украине война может закончиться "в течение нескольких недель". В ближайшее время он готовится встретиться и с президентом Украины Зеленским, и с российским диктатором Путиным.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что европейские партнеры обсуждают возможность отправки миротворцев в Украину. Известно, что переговоры основывались на идее президента Франции Эммануэля Макрона, которую он выдвинул еще в начале 2024 года. По словам Министра обороны Эстонии, сейчас эта инициатива на очень ранней стадии. Он пояснил, что для европейцев важно понять, "как будет выглядеть линия столкновения в Украине".