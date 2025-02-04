Почему Трамп хочет украинские редкоземельные металлы?

США в контексте глобального противодействия Китаю ищут источники снабжения критически важных редкоземельных металлов

США в контексте глобального противодействия Китаю ищут источники снабжения критически важных редкоземельных металлов

фото из открытых источников

Почему это важно? Ну потому что они используют их в высокотехнологичных и военных отраслях.

Редкоземельные элементы (в частности, неодием, диспрозии, празеодим, скандий и другие лантаноиды) незаменимы при производстве мощных постоянных магнитов, используемых в современных боевых системах.

Ракеты, авиационные двигатели, системы противовоздушной обороны, высокотехнологичные устройства (например, смартфоны, электромобили, солнечные панели, компьютерные компоненты) - это не полный перечень.

Так получилось, что Украина имеет значительное количество таких металлов.

Кто еще есть? Например, Китай.

Сегодня Китай контролирует до 70% добычи и до 90% обработки редкоземельных элементов на глобальном уровне, что дает мощный рычаг влияния как в торговых, так и в геополитических отношениях.

США сражаются с Китаем.

Ибо для них именно Китай, а не россия, является главным соперником.

Поэтому они стремятся уменьшить свою зависимость от китайских поставок через развитие альтернативных источников и заключение соглашений со странами, имеющими значительные запасы этих материалов.

И Украина с ее значительными геологическими ресурсами может стать одним из таких партнеров.

Геологические исследования показывают, что значительная часть мировых (!) редкоземельных металлов находится на Украинском щите.

Хотя Украина не ведет масштабную добычу редкоземельных элементов (отсутствие технологий, война и т.п.), существуют перспективные месторождения, в частности в юго-западных и южных регионах.

Донецкая, Днепропетровская, Кировоградская, Херсонская области – это клондайк на котором идентифицированы уникальные или крупные масштабы рудные проявления таких элементов.

Так что если американские предприниматели (зачеркнуты корпорации и защитой частных военных корпораций) зайдут в Украину, то получим классический win/win.

Америка сможет:

уменьшить зависимость от китайских поставок,

обеспечить производство оборонной продукции и высокотехнологичных товаров,

усилить геополитическую позицию США и ее союзников в соперничестве с Китаем.

Украина получит:

американские базы, американские инвесторы и доходы в бюджет,

трудоустройство ветеранам, которые с удовольствием будут защищать здесь иностранный капитал,

американских военных. Это станет реальными гарантиями безопасности.

И поверьте, это будет даже лучше, чем войска НАТО.

Россияне никогда не осмелятся напасть на территории, где будут стоять американские предприятия под охраной американской армии.

Подытожим.

США, которые заинтересованы в украинских редкоземельных металлах из-за их критического значения для оборонной и высокотехнологичной промышленности, будут максимально задействовать все ресурсы, чтобы в Украине наступил мир.

Они предоставят гарантии безопасности, но за это будут требовать свою плату.

В их глазах это честное согласие. Они нам обеспечивают безопасность, а сами получают ресурс для противостояния с Китаем, который доминирует на мировом рынке этих материалов.

Украина при таких обстоятельствах становится стратегическим партнером, поставляющим неодий, диспрозии, празеодим и другие лантаноиды в США.

Мы становимся важным звеном экосистемы и геополитического щита для США.

Это лучшие гарантии того, что россия сюда больше не полезет.

Но, конечно, стране и власти придется меняться...