ЕС предложил Украине свое соглашение по редкоземельным металлам

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Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на заявление еврокомиссара по промышленной стратегии Стефана Сежурне, передает RegioNews.

По его словам, соглашение ЕС будет выгоднее американского предложения.

"Двадцать один из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства", - рассказал Сежурное.

По его словам, "дополнительная ценность, предлагаемая Европой, заключается в том, что мы никогда не будем требовать заключения взаимовыгодного соглашения".

Подробности европейского соглашения пока не известны.

Напомним, по словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина и США находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о минералах.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе. Будут обсуждаться подписание соглашения Украины и США о редкоземельных металлах.

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