03:10  25 февраля
Евровидение 2025: Украина поднялась в рейтинге букмекеров
23:44  24 февраля
Схема на продаже электричества: стали известны новые подробности расследования касательно Татьяны Крупы
02:05  25 февраля
"Да здравствует король": хакеры показали на мониторах министерства в США "нежности" Трампа и Маска
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2025, 10:21

ЕС предложил Украине свое соглашение по редкоземельным металлам

25 февраля 2025, 10:21
Читайте також українською мовою
фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Европейский Союз предложил Украине собственное соглашение об использовании "критически важных материалов"

Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на заявление еврокомиссара по промышленной стратегии Стефана Сежурне, передает RegioNews.

По его словам, соглашение ЕС будет выгоднее американского предложения.

"Двадцать один из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства", - рассказал Сежурное.

По его словам, "дополнительная ценность, предлагаемая Европой, заключается в том, что мы никогда не будем требовать заключения взаимовыгодного соглашения".

Подробности европейского соглашения пока не известны.

Напомним, по словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина и США находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о минералах.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе. Будут обсуждаться подписание соглашения Украины и США о редкоземельных металлах.

Читайте также: Почему Трамп хочет украинские редкоземельные металлы?

ЕС сделка редкоземельные металлы сотрудничество США
Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" об окончании войны в Украине
24 февраля 2025, 19:42
Украина может стать членом Евросоюза в течение 5 следующих лет
24 февраля 2025, 18:24
В записи пресс-конференции Зеленского на канале ОП вырезали фамилию Трампа, – СМИ
24 февраля 2025, 16:45
Все новости »
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
В Одесской области действуют аварийные отключения света
25 февраля 2025, 11:34
В Ровно начали подготовку к выборам
25 февраля 2025, 11:33
На Сумском направлении украинские военные уничтожили понтонную переправу врага и пушку
25 февраля 2025, 11:25
Волынские пограничники разоблачили канал распространения контрафактных электронных сигарет и жидкостей
25 февраля 2025, 11:13
Почему соглашение о ископаемых – это традиционная американская дипломатия?
25 февраля 2025, 11:03
В Сумах в поврежденной многоэтажке обнаружено тело женщины
25 февраля 2025, 10:48
В Житомирской области в результате российской атаки пострадали женщина и двое детей
25 февраля 2025, 10:20
В Киеве горела квартира в многоэтажке: есть погибшая
25 февраля 2025, 10:12
Житель Киева, укравший у военного тепловизор, может сесть на 8 лет
25 февраля 2025, 10:07
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Все публикации »
Денис Прокопенко
Виктор Шлинчак
Татьяна Даниленко
Все блоги »