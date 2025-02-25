Дипломатическая игра США: политика Трампа может изменить роль Украины в Европе

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Политика Дональда Трампа в отношении Украины остается одним из важных вопросов в международной дипломатии. Однако Украина не является приоритетной темой для президента США

Об этом экономист и стратег Андрей Длигач рассказал в интервью RegioNews.

Украина в этом контексте скорее выступает фактором, усложняющим процесс договоренностей между Вашингтоном и Москвой по энергетике или глобальному балансу сил.

"Он решает собственные задачи, а Украина в этом процессе является, скажем так, усложняющим фактором, ведь без каких-либо договоренностей по Украине Трампу сложно достичь договоренности с Путиным по нефти и по Китаю", – пояснил Андрей Длигач.

Однако, по мнению эксперта, несмотря на определенное безразличие, не стоит ожидать, что администрация Трампа пойдет на сдачу интересов Украины. Вероятно, помощь Киеву будет частично восстановлена, хотя и не в масштабах, которые предусматривали демократы.

Ситуация заставляет Украину самостоятельно переосмысливать свою роль в международной политике. Отсутствие однозначной поддержки из США может стимулировать внутреннее укрепление страны и перегруппировку Европейского Союза, что в перспективе может привести к новой архитектуре безопасности, где Украина будет играть важную роль.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина и США находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о минералах.

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