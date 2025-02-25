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25 февраля 2025, 19:39

Большинство украинских беженцев не вернутся из-за границы: Чернышев говорит, что это "не катастрофа"

25 февраля 2025, 19:39
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фото: president.gov.ua
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Руководитель созданного недавно Министерства единства Алексей Чернышев прогнозирует, что после завершения войны в Украину вернется только 30% людей, выехавших после начала полномасштабного вторжения российских войск.

Об этом министр сказал на мероприятии УП "Война 2025. Оружие, люди, деньги", передает RegioNews.

По словам министра, 30% украинских беженцев "очень серьезно рассмотрят возвращение" после того, как в Украине снова станет безопасно.

"Также мы четко понимаем, что значительная часть украинцев уже не вернется. Они решили остаться там, где они есть. Это не катастрофа. Это надо признать", - сказал Чернышев.

Он объяснил, что Украина ежегодно теряет 300 тысяч человек в связи с причинами, не связанными с войной. Также он отметил, что для послевоенного восстановления и наращивания ВВП нашего государства придется привлекать большое количество репатриантов и иммигрантов. По его прогнозам, речь идет о 3,1-4,2 млн человек за 10 лет.

Глава Министерства единства также отметил, что сейчас в украинском правительстве продолжается разработка "определенных практических моделей" для поощрения возвращения украинцев. Представят общественности эти модели, как заверил министр, уже в этом году.

Напомним, Верховная Рада 3 декабря назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра - министра национального единства Украины. Новое Министерство, которое возглавил Чернышев, не будут создавать, оно появится путём реорганизации Минреинтеграции.

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