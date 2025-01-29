фото: depositphotos

Большинство поляков выступает за лишение украинцев социальной помощи на детей по программе "800+", если они не работают и не платят налоги в Польше

Об этом говорится в опросе центра IBRiS для издания Rzeczpospolita, передает RegioNews .

На вопрос "Поддерживаете ли вы идею, что выплаты "800+" украинцам должны зависеть от их трудоустройства и уплаты налогов в Польше?" 88% респондентов высказались положительно.

Отрицательно ее оценили 3,2%, а 5,6% не определились по этому поводу.

Идею ограничения соцпомощи поддерживают 88% избирателей действующей леволиберальной коалиции и 92% сторонников правоконсервативной оппозиции.

Что известно о программе "800+"?

Программа "Семья 800+", или, как ее коротко называют, "800+", – это помощь для родителей, временных опекунов и лиц, осуществляющих альтернативную опеку над ребенком. Ее могут получить те граждане Украины, которые въехали на территорию Польши после 23 февраля 2022 года.

Помощь "800+" выплачивается ежемесячно в размере 800 злотых на одного ребенка.

На сегодняшний день помощь предоставляется всем семьям, включая иностранцев, без условий трудоустройства или налоговых обязательств.

Читайте также: Как возвращать украинцев домой — важные шаги, которые помогут предотвратить демографический кризис