Почти 90% поляков хотят, чтобы неработающих украинцев лишили выплат, - опрос
Большинство поляков выступает за лишение украинцев социальной помощи на детей по программе "800+", если они не работают и не платят налоги в Польше
Об этом говорится в опросе центра IBRiS для издания Rzeczpospolita, передает RegioNews .
На вопрос "Поддерживаете ли вы идею, что выплаты "800+" украинцам должны зависеть от их трудоустройства и уплаты налогов в Польше?" 88% респондентов высказались положительно.
Отрицательно ее оценили 3,2%, а 5,6% не определились по этому поводу.
Идею ограничения соцпомощи поддерживают 88% избирателей действующей леволиберальной коалиции и 92% сторонников правоконсервативной оппозиции.
Что известно о программе "800+"?
Программа "Семья 800+", или, как ее коротко называют, "800+", – это помощь для родителей, временных опекунов и лиц, осуществляющих альтернативную опеку над ребенком. Ее могут получить те граждане Украины, которые въехали на территорию Польши после 23 февраля 2022 года.
Помощь "800+" выплачивается ежемесячно в размере 800 злотых на одного ребенка.
На сегодняшний день помощь предоставляется всем семьям, включая иностранцев, без условий трудоустройства или налоговых обязательств.
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