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08 ноября 2026, 10:57

Зеленский отреагировал на "пленки" НАБУ: анонсировал изменения в СБУ

08 ноября 2026, 10:57
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Фото: Офис Президента
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Президент Владимир Зеленский заявил, что утвердил законопроект о возвращении обязательного декларирования для всех работников Службы безопасности

Об этом глава государства сообщил в своем обращении, передает RegioNews.

По словам Зеленского, законопроект позволит проверять имущество и образ жизни всех работников СБУ. Президент призвал Верховную Раду как можно скорее принять документ.

Это заявление прозвучало после того, как НАБУ обнародовало новые аудиозаписи по делу "Карфаген", в котором фигурируют чиновники СБУ.

Кроме того, глава государства анонсировал новые кадровые решения в СБУ.

Отдельно Зеленский упомянул о наркокартеле "Химпром". По его словам, для противодействия этой группировке необходима поддержка международных партнеров, в том числе США. Президент сообщил, что этот вопрос уже обсуждается с американской стороной на соответствующем уровне.

Операция "Карфаген": подробности

4 ноября НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген" сообщили о разоблачении масштабной преступной организации, которая, по версии следствия, контролировала 52 мошеннических колл-центра и занималась наркобизнесом, изготовлением контрафактных сигарет и поддельной валюты.

НАБУ сообщило, что в преступную организацию было привлечено по меньшей мере 12 человек.

Среди известных прозвищ и установленных журналистами личностей:

  • "Криминал" – Андрей Осипов: организатор преступной организации;
  • "Мексиканец" – вероятный руководитель наркосиндиката "Химпром";
  • "Аким" – Сергей Дука: генерал-майор СБУ;
  • "Прайс" – Владимир Ценов: чиновник Нацполиции;
  • "Консультант" – Александр Демьянчук: бывший чиновник уголовного розыска Киевщины;
  • "Боксер" – Александр Рыбалко: основатель боксерского клуба;
  • "Паша" – исполнитель поручений "Криминала", личность публично не установлена.

В новом эпизоде расследования НАБУ "Карфаген" также фигурирует Егор Буркин (Левченко) по прозвищу "Мексиканец", которого называют главой наркокартеля "Химпром". К концу 2023 года президент Украины Зеленский ввел против него персональные санкции, а сам Левченко уже несколько лет скрывается от правосудия в Латинской Америке.

Дело охватывает не только СБУ, но и представителей Нацполиции, прокуратуры и криминальной среды.

НАБУ и САП сообщили о подозрениях пяти фигурантам дела в рамках операции "Карфаген".

Высший антикоррупционный суд 5 ноября избрал меру пресечения руководителю одного из департаментов Национальной полиции. Чиновника взяли под стражу на 60 дней – до 3 января 2027 года включительно.

6 ноября заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области Александра Демьянчука отправили под стражу до 2 января следующего года.

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