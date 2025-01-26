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Оператор ГТС Украины в течение пяти лет платил по почти 10 млрд грн в год "Нафтогазу" (в общей сложности 48 млрд грн). Однако непонятно, где эти деньги сейчас, ведь "Нафтогаз" не отражал их в своих доходах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Главком".

По данным издания, в середине января состоялось заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию нарушений закона при формировании цен и тарифов в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Как рассказал глава ВСК, нардеп Алексей Кучеренко, в течение 2020-2024 годов Оператор газотранспортной системы Украины платил "Нафтогазу" около 30% всей выручки от транзита. За пять лет это составило около 48 млрд. грн. Но эти средства не были отражены в доходах и доходах "Нафтогаза".

У депутатов из ТЦК есть подозрения, что "Нафтогаз" скрыл эти средства, поэтому ВСК приняла решение о расследовании.

Как отмечается в публикации, отчеты аудиторской проверки финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2020 год свидетельствуют, что почти все 48 млрд грн газовый монополист получил в течение одного 2020 года в качестве возмещения якобы недополученных доходов "Нафтогаза" за предыдущие годы. Из аудиторского отчета Оператора ГТС за 2020 год становится известно, что компания была обязана ежегодно выплачивать из собственных доходов 9,6 млрд грн в течение 2020-2024 годов для "Нафтогаза" (за 5 лет – 48 млрд грн), потому что это было установлено регуляторными актами НКРЭКУ.

"В ВСК вызвало подозрение, что за год до появления упомянутых аудиторских отчетов, то есть в 2019 году, в ходе публичных обсуждений тарифов для транзита газа, проведенных государственным регулятором, никоим образом не упоминалось о необходимости ежегодно платить для "Нафтогаза" 9,6 млрд грн", - говорится в статье.

Теперь ВСК пытается выяснить в НКРЭКУ, почему возникла необходимость платить "Нафтогазу" указанные суммы. Издание также отмечает, что Международный валютный фонд в 2021 году отмечал неправомерность перевода такой огромной суммы – 48 млрд грн – Оператором ГТС на счета "Нафтогаза". В меморандуме с МВФ от 8 ноября 2021 г. украинская сторона брала на себя обязательство прекратить такие выплаты Оператора ГТС "Нафтогаза". Но это обязательство не было исполнено. Также отмечается, что "Нафтогаз" не включил эти средства в свой доход, что и было обнаружено в аудиторской отчетности компании.

Депутаты убеждены, что эти масштабные злоупотребления произошли из-за грубых нарушений законодательства государственным регулятором – НКРЭКУ.

"Странным кажется и то, что в декабре 2024 года глава НАК "Нафтогаз Украины" впервые за всю историю независимой Украины сам покинул пост. Алексей Чернышев променял нефтегазовый бизнес государства, за который всегда велась ожесточенная борьба между различными группами влияния во власти, на новую малопонятную должность в правительстве – он стал министром единства. Произошел этот переход в разгар отопительного сезона. Похоже, топ-менеджер просто не захотел отвечать за решение предшественников", – предполагает автор статьи.

По убеждению руководителя ВСК, народного депутата Алексея Кучеренко, "если бы регулятор тогда не отдал для "Нафтогаза" почти 50 млрд грн, то сегодня вообще не шла бы речь о любом повышении тарифов для Оператора ГТС".

Напомним, пребывание Алексея Чернышева на должностях главы "Нафтогаза" и руководителя Минрегиона сопровождалось рядом громких скандалов. "Украинская правда" опубликовала расследование, в котором обнародовала доказательства того, что НАБУ получило решение на обыск у руководителя НАК "Нафтогаз Украины" и бывшего министра развития общин и территории Алексея Чернышева, но детективы его не провели по просьбе директора НАБУ Семена Кривоноса.

Также ранее сообщалось, что НАБУ провело ряд обысков у чиновников, связываемых с бывшим главой НАК "Нафтогаза" Алексеем Чернышевым, по делу о коррупции в Минрегионе. В частности, следственные действия проводились у члена правления НАК "Нафтогаз Украины" Василия Володина и директора по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максима Горбатюка.

Сегодня Чернышев возглавляет новое Министерство национального единства.

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