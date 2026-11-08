2290 оккупантов и 1337 дронов: Генштаб сообщил о потерях РФ за сутки
Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 2290 российских военных, уничтожили 1337 беспилотников, 461 единицу автотехники, 44 артиллерийских системы и 14 боевых бронированных машин
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 08.11.26 ориентировочно составили:
Напомним, в ночь на 7 ноября Силы обороны Украины нанесли удар береговыми ракетными комплексами "Нептун" по российскому предприятию военно-промышленного комплекса "Протон-Электротекс" в Орле Орловской области РФ. Она является одним из ведущих российских производителей оптоэлектронного оборудования и приборов полного производственного цикла.
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