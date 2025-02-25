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25 лютого 2025, 19:39

Більшість українських біженців не повернуться з-за кордону: Чернишов каже, що це "не катастрофа"

25 лютого 2025, 19:39
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фото: president.gov.ua
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Керівник створеного нещодавно Міністерства єдності Олексій Чернишов прогнозує, що після завершення війни в Україну повернеться лише 30% з людей, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення російських військ

Про це міністр сказав на заході УП "Війна 2025. Зброя, люди, гроші", передає RegioNews.

За словами міністра, 30% українських біженців "дуже серйозно розглянуть повернення", після того, як в Україні знову стане безпечно.

"Також ми чітко розуміємо, що значна частина українців вже не повернеться. Вони вирішили залишитися там, де вони є. Це не є катастрофою. Це треба визнати", - сказав Чернишов.

Він пояснив, що Україна кожного року втрачає 300 тисяч людей у зв'язку з причинами, не пов’язаними з війною. Також він зауважив, що для повоєнної відбудови і нарощення ВВП нашої держави доведеться залучати велику кількість репатріантів та іммігранті. За його прогнозами, йдеться про 3,1-4,2 млн людей за 10 років.

Очільник Міністерства єдності також зазначив, що зараз в українському уряді триває розробка "певних практичних моделей" для заохочення повернення українців. Представлять громадськості ці моделі, як запевнив міністр, уже цього року.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 грудня призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності України. Нове Міністерство, яке очолив Чернишов, не будуть створювати, воно з’явиться шляхом реорганізації Мінреінтеграції.

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