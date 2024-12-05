Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев

В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов, который неоднократно за последние годы был замешан в различных скандалах. RegioNews разбирался, почему Минединства скорее напоминает лишь обычный пиар-ход украинской власти

В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов, который неоднократно за последние годы был замешан в различных скандалах. RegioNews разбирался, почему Минединства скорее напоминает лишь обычный пиар-ход украинской власти

Функционал – непонятный

В настоящее время функционал Министерства единства не очень ясен. К примеру, еще в начале сентября глава правительства Денис Шмигаль лишь в общих чертах очертил направления работы ведомства. Он заявлял, что Минединства будет заниматься наработками и реализацией государственной стратегии по возвращению украинцев из-за границы. Мол, нужно уделить внимание более 7 млн ​​украинцев, которые сейчас находятся вне Украины. Однако уже в начале декабря правительство приняло в определенной степени неожиданное решение – переименовать действующее Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства. Поэтому можно предположить, что на плечи новосозданного ведомства, кроме возвращения украинцев домой, будет также возложена работа с реинтеграцией ВОТ.

Адвокационная директор Центра прав человека ZMINA Алена Лунева, которая львиную долю работы уделяет людям с временно оккупированных территорий, заявила, что вместе с коллегами выступала против ликвидации Минреинтеграции и трансформации его в Министерство национального единства.

"И стоило бы радоваться — Минреинтеграции, кажется, не ликвидируют и даже что-то новое на его базе будет. Но давайте подождем описания полномочий. Потому что пока звучащее не отражает нашего видения, в частности, относительно фокусировки исключительно на вопросе украинцев за рубежом. Национальное единство должно быть не только о тех, кто уехал за границу, но и о тех, кто из-за войны войны потерял связи с родной страной — о жителях временно оккупированных территорий. И вообще о людях, пострадавших в результате войны. Мы выступали и продолжаем настаивать на необходимости сохранения в правительстве министерства, отвечающего за пострадавших в результате войны независимо от того, где они находятся: на ВОТ, на свободных территориях Украины или за рубежом", — отметила Лунева.

Где брать средства

Чиновники пока не озвучивали бюджет новосозданого министерства и где в общем будут брать на него средства. Хотя в государственном бюджете-2025 на финансирование Минреинтеграции заложили более 1,45 млрд. грн. Если учитывать, что Минединства фактически поглотило Минреинтеграции, то заложенные в бюджете средства на финансирование последнего теоретически должны быть переведены на работу Минединства.

Специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики Юрий Богданов отмечает, что не очень верит в успех Минединства именно из-за финансовой составляющей его работы.

"Это министерство, существующее на пересечении функционала других и которому придется бороться за полномочия и, что не менее важно, за деньги с МИД, Минкультом, Минсоцом. Плюс, я так понимаю, будет поглощен функционал Минреинтеграции, которое раньше возглавляла Ирина Верещук. Где тоже с успехами все было сложно. Конечно, если Чернышов получил гарантии, что у него будет бюджет, аппарат и все это, то, возможно, что-то и будет. Но я все равно сомневаюсь", — пишет Юрий Богданов.

"Убийцы" мотивации

Если сейчас отвергнуть какие-либо вопросы общественной справедливости во время войны и рассмотреть нынешнюю политику власти в отношении украинцев, выехавших за границу с начала большой войны, то можно смело констатировать, что в новом министерстве работы действительно будет много. И будет заключаться она в частности в создании мотивации для возвращения украинцев домой, а особенно военнообязанных мужчин. Поскольку эта мотивация после некоторых заявлений и шагов власти, похоже, не просто свалилась до нуля, но и получила отметку "минус". Еще можно было бы понять, если эти заявления и шаги имели бы под собой какой-то серьезный политический профит, однако на деле они оказались лишь иллюстрацией хорошо известного высказывания: овчинка выделки не стоит.

Из последних примеров – возвращение так называемой "тысячи Зеленского". На днях Денис Шмигаль заявил, что украинцы, которые будут оформлять оказание помощи от государства в размере одной тысячи гривен из-за границы, впоследствии должны вернуть полученные средства обратно. Мол, будет проведен аудит и определены те, кто злоупотреблял этим. Не надо быть пророком, чтобы понять, что такие заявления лишь раздражают, поскольку тысяча гривен, предложенная властями, по нынешнему курсу составляет лишь $24, которые никак не способны улучшить материальное положение. Ну и, конечно, было бы недостаточно уместным нивелировать вклад в отечественную экономику уехавших, только фактом самого выезда, ведь каждый военный год они перечисляют в Украину своим родным и близким колоссальную сумму, а это ни много – не много $12-13 млрд.

Можно упомянуть также и "паспортный коллапс" весной этого года. Тогда, накануне введения усиленных правил мобилизации, Украина ввела новые правила получения загранпаспортов в центрах ГП "Документ" по всему миру. Это привело к панике, очередям и митингам, ведь значительная часть мужчин не могла получить новый документ, даже если они его оплатили и заказали еще до такого нововведения. Логично, что такие шаги государства обернулись тем, что отвергли любые желания даже думать о возвращении из-за границы.

По мнению исследовательницы Лондонской школы экономики и политических наук Марии Золкиной, Министерство национального единства — не больше, чем пиар-ход, даже если за этим последуют стены, министр, штат и бюджет.

"Сама идея – популистическая, а должна быть в сфере государственной политики. Отдельного направления государственной политики консолидации нации не существует. Это следствие политик в целом ряде сфер. У меня много вопросов: и о целевой аудитории, а именно: кого с кем будем объединять, и об инструментах, и о форме", — отмечает Золкина.

Министр со скандалами

Выбор кандидатуры главы новосозданного Минединства, откровенно говоря, удивил многих. Алексей Чернышов, почти всю жизнь занимавшийся бизнесом, являлся главой Киевской ОГА, главой Минрегиона и руководителем "Нафтогаза", оставил после себя серьезный шлейф скандалов.

Один из самых громких скандалов произошел летом 2024, о котором сообщило издание "Украинская правда". В апреле 2024 года Высший антикоррупционный суд после ходатайства НАБУ при сотрудничестве САП разрешил провести обыск в доме Алексея Чернышова в Козине возле Киева. Впрочем, как утверждают журналисты, по просьбе тогдашнего директора НАБУ Семена Кривоноса этот обыск по неизвестным причинам не был произведен. Причем сам Чернышов признал в разговоре с журналистами, что в апреле 2024 года встречался с Семеном Кривоносом прямо в здании НАБУ, но, мол, никакие вопросы относительно обысков его помещения не обсуждались.

Если же принимать во внимание постановление суда о необходимости обыска в доме Алексея Чернышева, то это должно было произойти в рамках расследования возможной причастности должностных лиц Минрегиона к передаче одному из застройщиков земли в Киеве под строительство жилого комплекса. Когда все это происходило, Минрегион возглавлял именно Чернышов и в расследовании утверждается, что он лично создал и подписал приказ, который в дальнейшем способствовал незаконной передаче земли застройщикам в лице владельца группы компаний KSM Group Сергея Копистиры, задержанного осенью 2024 года. Тогда Копистырю подозревали в попытке подкупа Александра Кубракова — преемника Чернышова в должности главы министерства развития громад. Следствие утверждает, что Копистира предлагал взятку Кубракову за то, что он оставит в силе соглашения, которые были подписаны еще во времена Чернышова, что привело к передаче частной фирме земельного участка министерства для дальнейшего возведения на ней жилых высоток.

Назначение такого скандального чиновника на должность главы ведомства будет явно нивелировать саму идею создания такого министерства. Поскольку единственное, вокруг чего Чернышов действительно сможет объединить украинцев, так это вокруг тотальной нелюбви к коррупции, запах которой, похоже, ощущается во многих скандалах вокруг его фигуры.