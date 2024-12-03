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Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает RegioNews.

"Алексей Чернышев предложен Премьер-министром на должность министра в новом Министерстве единства украинцев. К тому же он станет и Вице-премьер министром Украины", – говорится в сообщении.

Депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко также сообщил, что располагает информацией, что Алексея Чернышева провластная фракция "Слуга народа" предлагает назначить вице-премьером – министром национального единства Украины.

Напомним, ранее "Украинская правда" опубликовала расследование, в котором обнародовала доказательства того, что НАБУ получило постановление на обыск у руководителя НАК "Нафтогаз Украины" и бывшего министра развития общин и территории Алексея Чернышева, но детективы его не провели по просьбе директора НАБУ Семена Кривоноса.

Также ранее сообщалось, что НАБУ провело ряд обысков у чиновников, связываемых с нынешним главой НАК "Нафтогаза" Алексеем Чернышевым, по делу о коррупции в Минрегионе. В частности, следственные действия проводились у члена правления НАК "Нефтегаз Украины" Василия Володина и директора по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максима Горбатюка.