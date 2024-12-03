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03 декабря 2024, 14:11

Алексей Чернышев может возглавить новое Министерство единства украинцев

03 декабря 2024, 14:11
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фото: Facebook
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Премьер-министр Денис Шмигаль предлагает Верховной Раде назначить председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева министром нового Министерства единства украинцев

Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает RegioNews.

"Алексей Чернышев предложен Премьер-министром на должность министра в новом Министерстве единства украинцев. К тому же он станет и Вице-премьер министром Украины", – говорится в сообщении.

Депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко также сообщил, что располагает информацией, что Алексея Чернышева провластная фракция "Слуга народа" предлагает назначить вице-премьером – министром национального единства Украины.

Напомним, ранее "Украинская правда" опубликовала расследование, в котором обнародовала доказательства того, что НАБУ получило постановление на обыск у руководителя НАК "Нафтогаз Украины" и бывшего министра развития общин и территории Алексея Чернышева, но детективы его не провели по просьбе директора НАБУ Семена Кривоноса.

Также ранее сообщалось, что НАБУ провело ряд обысков у чиновников, связываемых с нынешним главой НАК "Нафтогаза" Алексеем Чернышевым, по делу о коррупции в Минрегионе. В частности, следственные действия проводились у члена правления НАК "Нефтегаз Украины" Василия Володина и директора по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максима Горбатюка.

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