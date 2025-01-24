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24 января 2025, 23:20

Кабмин создал Агентство национального единства

24 января 2025, 23:20
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фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov
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Сегодня, 24 января, Кабинет министров Украины одобрил создание Агентства национального единства. Оно должно помочь взаимодействовать с украинцами за границей

Об этом сообщили в Министерстве национального единства.

"Агентство будет работать в сфере управления Министерства национального единства Украины", - говорится в сообщении.

Также в пятницу Кабмин принял постановление об определении деятельности и регламентации полномочий Миннацединства.

Постановление предусматривает:

  • формирование и реализацию государственной политики по вопросам национального единства, украинского самосознания, информационной политики и стратегических коммуникаций;
  • обеспечение прав и интересов украинцев за границей, создание условий для их возвращения или интеграции в Украину;
  • координацию с МИД относительно удовлетворения культурных, образовательных и языковых потребностей украинцев за границей;
  • содействие утверждению национальной и гражданской идентичности Украины.

"Принятие правительством Положения о Министерстве национального единства Украины — это важный этап в деятельности ведомства, который открывает новые возможности для эффективной работы с нашими гражданами. Это позволит более системно заниматься вопросами интеграции, социальной адаптации, сохранения национальной идентичности украинцев, вынужденных временно покинуть дома", — заявил Вицепремьер-министр Украины — Министр национального единства Украины Алексей Чернышов.

Нардеп Алексей Гончаренко считает , что "это все какой-то цирк".

Напомним, Верховная Рада 3 декабря назначила Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра - министра национального единства Украины. Новое Министерство, которое возглавил Чернышов, не будут создавать, оно появится путём реорганизации Минреинтеграции.

Кабмин Алексей Чернышов Министерство единства украинцев Агентство национального единства
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