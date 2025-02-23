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RegioNews собрал основные заявления главы государства.

Саммит в Киеве: на годовщину войны соберутся европейские лидеры

24 февраля в Киеве состоится саммит, посвященный третьей годовщине войны. Ожидается участие 13 европейских лидеров лично и 24 – онлайн. Будут обсуждаться вопросы безопасности, гарантии для Украины и будущие стратегии. Зеленский также предложит встречу в одной из столиц Европы для определения формата гарантий безопасности.

​Обмен поста президента на членство в НАТО

"Я готов покинуть пост президента, если это принесет мир. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия", – ответил Зеленский на вопрос о том, готов ли он покинуть пост президента, если это будет означать мир для Украины.

Гарантии безопасности от Трампа

Зеленский подчеркнул, что главным условием соглашения должны быть четкие гарантии безопасности Украины.

"Он (Трамп, – ред.) хочет как можно быстрее закончить войну. В этом мы точно сходимся и я действительно верю, что он хочет и поможет нам закончить эту войну. Но мир через силу – это прежде всего – направить силу в сторону России. И мне кажется, это и есть содержание выражения "мир через силу". Мы партнеры, и я очень хочу, чтобы он был на нашей стороне. Чтобы это не было просто медиацией. Потому что мне кажется, этого мало", – отметил президент.

Он также добавил, что обсудит возможность миротворческого контингента после завершения горячей фазы войны с европейскими лидерами и президентом США. Гарантии безопасности могут включать в себя экономические соглашения и другие аспекты.

Счет войны – 320 млрд долларов

Зеленский рассказал, сколько уже потратили на войну с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

"100 млрд помощи от США. Не 500, не 350, не 250, не 700. 100 Украина получила. И мы за это очень благодарны. Счет этой войны на сегодняшний день – 320 млрд. 120 – Украина, 100 – Европа плюс партнеры, например Япония, и 100 – США. Так выглядит экономика этой трагедии", – сказал глава государства.

"Трамп – не навсегда, а нам нужен мир на многие годы"

Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в гарантиях безопасности от США, которые должны быть частью соглашения.

Президент подчеркнул, что примеры с пострадавшими во время войны американскими компаниями показывают, что Путина ничем не остановить при повторной агрессии.

"Мы должны думать не только о настоящем, но и о будущем. Нам нужен мир на многие годы, а не на несколько", – добавил он.

Также Зеленский заявил, что не обижается за то, что Трамп назвал его "диктатором" .

"Для чего обижаться? Обижался бы на слово диктатор тот, кто есть диктатор. А так я это воспринимаю – ну что ж поделаешь, будем как-то жить с США", – сказал президент.

Соглашение с США о полезных ископаемых

Президент заявил, что соглашение о полезных ископаемых должно быть справедливым для обеих сторон. У стратегических партнеров должно быть желание подписывать его. В случае, если такой договор для какой-либо из сторон не приемлем, то это нельзя считать партнерскими отношениями.

Также Зеленский отметил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то необходима ратификация парламентом.

Кроме того, Зеленский объяснил, почему отказался подписывать первый вариант соглашения о редкоземельных минералах, который предложили США. Он подтвердил, что США хотели получить право на 50% запасов полезных ископаемых в Украине.

"Мне кажется, я справедлив в том, что я хочу диалога. Я не подписываю то, что будут выплачивать десять поколений украинцев", – заявил Зеленский.

Завершить войну за неделю невозможно

"На этой неделе завершить эту войну невозможно с гарантиями для Украины. По крайней мере, я не знаю, как без наших встреч можно это сделать на сегодняшний день. Что касается соглашения, там не может быть того или иного формата, чтобы мы были должниками за старое. Мы готовы идти на новые инвестиции и быть равноправными партнерами", - сказал Зеленский.

Производство украинского оружия

В 2024 году Украина выработала 154 артиллерийских системы – это больше, чем все страны НАТО совокупно.

Также Зеленский заявил, что в прошлом году Украина выпустила 2,2 млн дронов и 100 тысяч дальнобойных дронов, а на 2025 год запланировано сделать еще больше.

Президент добавил, что в прошлом году в поддержку собственной обороноспособности и состоятельности Украина вносила 40%, а Европа и США – по 30%.

Также гарант заявил, что украинский ОПК готовит баллистические ракеты отечественного производства.

"Паляница" летит, "Ад" летит, "Рута" летит. Успешны, имеют военные цели. Имеют попадания. Только могу поблагодарить наш оборонно-промышленный комплекс. Нашему производству. Эти три вещи летят. Баллистика готовится", – сказал Зеленский.

Планы США по завершению горячей стадии войны в Украине

Зеленский отметил, что США стремятся завершить горячую стадию войны в 2025 году, но без помощи Украине это будет сложнее.

"Что касается войны в целом? Я считаю, что США будут делать все, чтобы горячая стадия войны закончилась в этом году. Я считаю, что это их цель и они будут все делать для этого. И поэтому я говорю, что делать все для этого, не помогая нам, это немного другой формат. Это то, с чего я начал. Мир через силу, но в направлении России, а не в другом направлении. Вот примерно так", – рассказал президент.

Украина разрабатывает аналог Patriot

Зеленский отметил, что Украина до сих пор не получила некоторые системы противовоздушной обороны Patriot, которые партнеры обещали еще в июле 2024 года. Поэтому Украина сейчас работает над тем, чтобы получить обещанные системы, а также занимается производством собственных аналогов.

Также он добавил, что Украина получила больше систем Patriot от Германии, чем США.

"Украине нужно 20 систем ПВО Patriot. Если США дадут столько, то мы будем считать это инвестицией в фонд по ископаемым", – заявил президент.

Выборы во время войны

Владимир Зеленский считает, что вопрос проведения выборов в Украине является форматом давления.

"Вопрос выборов в Украине поднимал РФ, теперь он звучит в США. Это не секрет. Ни разу партнеры этого вопроса не поднимали. Но эта волна серьезная и ее можно считать одним из инструментов давления на Украину", – сказал президент.

"США с Россией всегда вели переговоры в течение этой войны"

Как заявил Зеленский, ранее переговоры РФ и США были непубличными.

"Поэтому у нас всегда были вопросы. Это правда. Просто это (ранее, – ред.) было не публично, а сейчас это очень публично. Я считаю, что и это сейчас более серьезно. И потому это более опасно. Потому что одно дело – вести переговоры на уровне развития, другое дело, когда есть твои официальные представители – это разные вещи. Но, тем не менее, для нас. Я честно сказал, что мы хотели бы иметь приоритет, чтобы сначала США общались с нами. Но это выбор Соединенных Штатов. У них есть свой подход. Но об Украине решать без нас невозможно. Мы не признаем каких-либо договоренностей в соответствующем формате", – рассказал глава государства.

Арест генералов за "служебную халатность"

Зеленский считает целесообразным проведение расследования в отношении генералов, подозреваемых в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

На вопрос, не теряется ли доверие к власти из-за уголовного преследования генералов за служебную халатность, президент ответил: "Не теряется. Потому что там был вопрос не только территорий. Когда стоит вопрос борьбы за те или иные украинские земли – гибнет большое количество людей. На каждом этом километре гибли люди... Там серьезный вопрос. Пусть правоохранительные органы разбираются".

Зеленский добавил, что с уважением относится к старшему офицерскому составу ВСУ, но когда гибнут солдаты, то за это должно отвечать непосредственное руководство.

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Напомним, 23 февраля прошел форум "Украина. Год 2025" с участием руководителей государственных институций.

На форуме глава МИД Андрей Сибига заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу завершить войну в этом году.