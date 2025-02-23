Зеленский поставил задачу завершить войну в этом году, – Сибига

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Президент Украины Владимир Зеленский ставит задачу достичь справедливого мира в полномасштабной войне в 2025 году

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время выступления на форуме "Украина. Год 2025", передает RegioNews.

Для этого, по его словам, нужно консолидировать международную поддержку Украины со стороны партнеров.

"Наращиваем контакты с США на уровне президентов. Мы нуждаемся в США для завершения войны. Нам нужна активная роль США для достижения справедливого мира... Украина должна выходить на переговоры в сильной позиции", – подчеркнул он.

Напомним, 23 февраля начался форум "Украина. Год 2025" с участием руководителей государственных институций.