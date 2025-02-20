Зеленский встретился со спецпредставителем Трампа Келлогом

фото: РБК-Украина

В четверг, 20 февраля, в Киеве президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по Украине и России Китом Келлогом

Об этом передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

После встречи планировали провести пресс-конференцию, но по желанию американской стороны ее отменили, разрешив только съемку. Вопросы и ответы не предусмотрены.

Пока других деталей относительно встречи Зеленского и Келлога нет.

Напомним, Кит Келлог прибыл в Киев с визитом 19 февраля. Он встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.