В Киев съехались мировые лидеры и руководство ЕС: кто прибыл с визитом

Главы Европейской комиссии и Европейского Совета, а также лидеры Канады, государств балтийского региона, стран Северной Европы и Испании прибыли в Киев 24 февраля. Цель визита - участие во встрече лидеров стран-партнеров, посвященной третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ

Так, утром в Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава Европейского Совета Антониу Кошта.

Об этом президент ЕК написала в соцсети, передает RegioNews.

"В 3-ю годовщину жестокого вторжения России Европа в Киеве. Мы сегодня в Киеве, потому что Украина – это Европа. В этой борьбе за выживание на кону стоит не только судьба Украины. Это судьба Европы", – отметила Урсула фон дер Ляен.

На 3-й годовщине России является brutal invasion, Europe is in Kyiv.



Мы в Киеве сегодня, потому что Украина является Европой.



У цьому боротьбі за незаконное, это не только занятия Украины, что находится на месте.



Это Европейская организация. pic.twitter.com/s0IaC5WYh6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2025

Также в столицу для участия в саммите стран-партнеров прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Эстонии, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Президенты Литвы, Латвии, Польши.

Среди гостей и глава правительства Испании Педро Санчес.

Также в Киев спецпоездом прибыли лидеры Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции.

Как известно, 24 февраля в саммите в Киеве примут участие 37 лидеров стран. Из них 13 присутствуют лично, в частности, лидеры стран северной Европы, а также руководство ЕС.

Напомним, Европейский Союз в годовщину начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины утвердил 16 пакет санкций против России.