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20 февраля 2025, 21:31

Зеленский о встрече со спецпредставителем Трампа: хороший разговор, много деталей

20 февраля 2025, 21:31
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах встречи со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. По словам Зеленского, это была хорошая и подробная беседа.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает RegioNews.

Стороны обсудили широкий круг вопросов. В частности, они говорили о ситуации на фронте, возвращении военнопленных, а также действенных гарантиях безопасности.

"Украина с первой же секунды этой войны стремится к миру, и мы можем и должны сделать мир надежным и длительным, чтобы Россия больше никогда не смогла вернуться с войной. Украина готова к сильному, действительно полезному соглашению с Президентом Соединенных Штатов об инвестициях и безопасности", – сообщил Зеленский.

По его словам, украинская сторона предложила самый "быстрый и наиболее конструктивный" путь достижения результата.

Напомним, в четверг, 20 февраля, в Киеве президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по Украине и России Китом Келлогом.

Известно, что Кит Келлог прибыл в Киев с визитом 19 февраля. Он встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

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