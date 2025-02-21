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Большинству украинцев не нравится идея переговоров между США и РФ без участия Украины. При этом большинство граждан считают, что войну можно завершить по дипломатическому пути.

Об этом сообщает социологическая группа "Рейтинг", передает RegioNews.

Более 90% украинцев против переговоров США и России без участия Украины. Эксперты добавили, что, по мнению украинцев, нормализация отношений между этими странами "имеет позитив прежде всего для России и вредит как Украине, так и Европейскому союзу".

В то же время, 64% респондентов считают необходимыми переговоры Украины и РФ. 81% респондентов – уверены. что войну можно завершить по дипломатическому пути. 83% украинцев согласны, что Украину можно согласиться на прекращение огня только с действенными гарантиями безопасности.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп говорил, что якобы Украина должна провести выборы президента, чтобы иметь место за столом переговоров. При этом следует подчеркнуть, что в Украине выборы не проводятся из-за военного положения, которое ввели на фоне российской агрессии.