О редкоземельных металлах и предложениях от США
У нас начали некоторые лица прыгать как инидианцы перед "белым господином", показывая свой комплекс неполноценности. Некоторые идиоты предлагают отдать недра на 99 лет. Ну прямо как британцы нагибали Китай в 19 веке, когда заставили Гонг-Конг отдать на 97 лет.
Извлекать ресурсы можно совместно и с Путиным на не подконтрольной Украине территории, если ее он захватит, а там будет американская корпорация. Они могут договориться и без нас.
Наши встречные предложения должны звучать примерно так:
- границы 91 года. Потому что в Донбассе и Крыму тоже многое есть.
- распределение прибыли 50 на 50
- обязательства на строительство заводов, производящих конечную продукцию, а не просто сырье. Ибо деньги основные зарабатывает тот, кто производит конечную продукцию. А там, где добывается сырье, остается куча вырытой почвы и проблемы с экологией.
– Минимум 5000 американских солдат как постоянный контингент на территории Украины.
Тогда это будет выглядеть выгоднее. Потому что торговать недрами и сырьем – это преступление против экономики и народом Украины.
Но чтобы наши предложения звучали более реалистично – клепать собственное оружие и долбить по территории России. Может, это предложение Трампа и не будет актуальным и ему придется конкурировать с корпорациями других стран. Кореи, Японии, Германии и т.д.