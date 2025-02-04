О редкоземельных металлах и предложениях от США

По поводу редкоземельных металлов и предложений США. Читайте книги Трампа. Там все написано. "Никогда не принимай первое предложение"

По поводу редкоземельных металлов и предложений США. Читайте книги Трампа. Там все написано. "Никогда не принимай первое предложение"

фото: иллюстративный

У нас начали некоторые лица прыгать как инидианцы перед "белым господином", показывая свой комплекс неполноценности. Некоторые идиоты предлагают отдать недра на 99 лет. Ну прямо как британцы нагибали Китай в 19 веке, когда заставили Гонг-Конг отдать на 97 лет.

Извлекать ресурсы можно совместно и с Путиным на не подконтрольной Украине территории, если ее он захватит, а там будет американская корпорация. Они могут договориться и без нас.

Наши встречные предложения должны звучать примерно так:

- границы 91 года. Потому что в Донбассе и Крыму тоже многое есть.

- распределение прибыли 50 на 50

- обязательства на строительство заводов, производящих конечную продукцию, а не просто сырье. Ибо деньги основные зарабатывает тот, кто производит конечную продукцию. А там, где добывается сырье, остается куча вырытой почвы и проблемы с экологией.

– Минимум 5000 американских солдат как постоянный контингент на территории Украины.

Тогда это будет выглядеть выгоднее. Потому что торговать недрами и сырьем – это преступление против экономики и народом Украины.

Но чтобы наши предложения звучали более реалистично – клепать собственное оружие и долбить по территории России. Может, это предложение Трампа и не будет актуальным и ему придется конкурировать с корпорациями других стран. Кореи, Японии, Германии и т.д.