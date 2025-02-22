Зеленский не готов подписать соглашение с США о полезных ископаемых, — Sky News
Владимир Зеленский не готов подписать соглашение с США, поскольку Украина видит в нем "ряд проблемных моментов"
Об этом пишет Sky News со ссылкой на украинские источники, передает RegioNews.
Отмечается, что президент США Дональд Трам потребовал от Украины согласия на доступ к природным ресурсам страны в обмен на оружие.
Но украинский источник, осведомленный о переговорах, сообщил: "Соглашение еще не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта президент не готов его принять".
Якобы на сегодняшний день проекты не отражают партнерства в соглашении, а содержат лишь "односторонние обязательства Украины".
В то же время, как пишет издание, советник по национальной безопасности США Майк Волц заявил на этой неделе, что соглашение будет заключено.
Напомним, ранее в СМИ сообщали, что Владимир Зеленский может подписать соглашение о добыче полезных ископаемых с Соединенными Штатами Америки уже сегодня 22 февраля.
Также в СМИ отмечали, что США могут отключить Starlink , если Киев не подпишет соглашение о полезных ископаемых.
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