В Кировоградской области российский дрон попал в предприятие: обошлось без жертв

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В ночь на 22 февраля в Кропивницком районе Кировоградской области российский дрон попал в предприятие

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

"Российская дроновая атака вновь не обошла нашу область. В Кропивницком районе есть попадание в одно из предприятий. К счастью, обошлось без травмированных. На месте происшествия работают соответствующие службы", - отметил Райкович.

Воздушная тревога в регионе длилась более 4 часов.

Напомним, в ночь на 22 февраля российские войска запустили по Украине 162 дрона.

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Днепропетровщина.

Напомним, в Киевской области из-за атаки вражеских дронов погиб мужчина. А также повреждены административные здания предприятий, школа, детский сад.