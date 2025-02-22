Россия запустила по Украине 162 беспилотника: как отработала ПВО
В ночь на 22 февраля российские войска запустили по Украине 162 дрона
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, передает RegioNews.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08.00 подтверждено сбивание 82-х ударных БпЛА типа Shahed и других типов беспилотников в 13 областях.
Еще 75 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Днепропетровщина.
Напомним, в Киевской области из-за атаки вражеских дронов погиб мужчина. А также повреждены административные здания предприятий, школа, детский сад.
В Киевской области из-за атаки вражеских дронов погиб мужчинаВсе новости »
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