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В СМИ стала появляться информация, что президент США Дональд Трамп приедет к диктатору Путину в Москву. Ожидается, что это может произойти 9 мая

Об этом сообщает издание Le Point со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

В издании отметили, что Дональд Трамп может приехать в Москву 9 мая. Там он встретится с диктатором Владимиром Путиным. При этом они собираются праздновать якобы "победу" в переговорах по миру в Украине.

Журналисты обращают внимание, что таким образом Путин может продемонстрировать свое первоначальное сравнение Украины с нацистами и, по сути, получить одобрение.

"Никогда не будем забывать этот аргумент о "нацистской Украине", который в глазах Путина оправдывал начало войны. Таким образом, по его словам, через 80 лет после победы над нацистами, мы торжествуем над другими нацистами", - пишет издание.

Следует отметить, что в последние дни президент США Дональд Трамп скандально высказывается об Украине и Владимире Зеленском. 21 февраля в комментарии журналистам он заявил, что не видит необходимости в присутствии президента Украины на переговорах с РФ. Тако Трамп заявил, что якобы Россию можно было легко "отказать от нападения".