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20 февраля 2025, 16:44

В Украине из недостроев сделают жилье для переселенцев

20 февраля 2025, 16:44
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Фото: Слуга Народа
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Власти начали аудит жилья для нужд переселенцев. Планируются ремонты недостроев или заброшенных старых зданий

Об этом рассказала глава партии "Слуга Народа", глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает RegioNews.

По словам Елены Шуляк, Фонд Государственного имущества передал около 26 тысяч объектов, которые можно будет использовать для ВПО. В настоящее время в Украине проводят инвентаризацию. Цель – найти те объекты, которые можно перестроить для создания жилья для переселенцев.

Председатель партии "Слуга народа" отметила, что во многих общинах есть заброшенные и заброшенные здания. По ее словам, дешевле и быстрее отремонтировать эти объекты, чтобы предоставить их для нужд переселенцев, чем строить здания с нуля.

К примеру, уже предоставили в аренду помещения общежитий в разных областях Украины. Также сейчас ищут доноров для инвестиций в ремонтные работы государственных объектов, которые можно будет использовать для временного жилья оставшимся без крова украинцам.

Елена Шуляк подчеркнула, что уже начата инвентаризация так называемой "проблемной собственности". Речь идет об имуществе подсанкционных лиц, а также заброшенных садов и школ. При этом депутат добавила, что не более 50% общин располагают информацией о количестве их имущества. По мнению Елены Шуляк, не проведенная должным образом инвентаризация подпитывает коррупцию.

В то же время уже есть хорошие примеры. Депутат рассказала об опыте Долинского общества Кировоградской области. Там местные власти взяли недостроенные дома государственной собственности, перевели их на баланс коммунальной собственности. Затем там сделали все условия, ремонты и отдали ключи от квартир украинским защитникам.

Напомним, что в ближайшие дни первые 63 семьи ВПО получат средства на приобретение жилья по программе "єВідновлення". При этом по состоянию на 16 февраля уже более 14,5 тысячи семей получили сертификаты для обмена на новое жилье.

Шуляк Елена Алексеевна
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