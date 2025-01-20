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С 29 января внутренние переселенцы и их семьи впервые смогут получать новый вид выплат – субсидии на аренду жилья

Об этом заявила глава партии "Слуга Народа", нардеп Елена Шуляк, передает RegioNews.

Получат такие выплаты, в частности, те ВПЛ, у которых жилье оказалось разрушенным, поврежденным или непригодным для проживания; или те, кто тратит на аренду жилья более 20% своего дохода; или те, кто не участвует в другой государственной программе "Прихисток".

Размер субсидии будет зависеть от нескольких факторов:

доходов семьи,

количества членов семьи,

максимальной стоимости аренды жилья в конкретном регионе.

Чтобы получить субсидию, необходимо: оформить договор аренды жилья, а затем подать в государственный орган заявление вместе с копией договора аренды. Это можно сделать:

в отделениях Пенсионного фонда Украины;

через сайт электронных услуг ПФУ или соответствующее мобильное приложение;

в ЦНАПах.

Субсидию будут назначать на шесть месяцев, но ее можно будет продлить, снова подав заявление. Документы будут рассматриваться в течение 10 рабочих дней. Средства поступят на банковский счет заявителя.

"Для Президента Украины Владимира Зеленского, его Офиса, для Кабинета министров, Верховной Рады и нашей политической силы социальная поддержка украинцев остается одним из приоритетных направлений работы. Именно поэтому государство ввело масштабный комплекс помощи для тех украинцев, которые в этом нуждаются, особенно в том, что касается решения жилищного вопроса. И это в первую очередь наши переселенцы", – резюмирует глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Ранее, напомним, она сообщала, что весной 2025 года государство запланировало провести очередную индексацию пенсий. Точный размер повышения, как всегда, будет определяться индивидуально, но в целом составит до 1,5 тыс. грн. Это уже будет четвертая индексация во время полномасштабной войны, и она будет покрывать рост цен за год.

Также ранее Шуляк сообщала, что программу компенсаций за поврежденное и уничтоженное в результате российской агрессии жилье продолжат реализовывать – на 2025 год на ее финансирование предусмотрено 4 млрд гривен.

Кроме того, Елена Шуляк информировала, что в Международный реестр ущерба разрешили подавать заявления людям, потерявшим близкого человека.