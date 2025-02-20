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20 лютого 2025, 16:44

В Україні з недобудов зроблять житло для переселенців

20 лютого 2025, 16:44
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Фото: Слуга Народу
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Влада розпочала аудит житла для потреб переселенців. Плануються ремонти недобудов або занедбаних старих будівель

Про це розповіла голова партії "Слуга Народу", голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, передає RegioNews.

За словами Олени Шуляк, Фонд Державного майна передав приблизно 26 тисяч об'єктів, які можна буде використати для ВПО. Зараз в Україні проводять інвентаризацію. Мета - знайти ті об'єкти, які можна перебудувати для створення житла для переселенців.

Голова партії "Слуга народу" зазначила, що в багатьох громадах є будівлі, які закинуті і занедбані. За її словами, дешевше і швидше відремонтувати ці об'єкти, щоб надати їх для потреб переселенців, аніж будувати будівлі з нуля.

Наприклад, вже надали в оренду приміщення гуртожитків в різних областях України. Також зараз шукають донорів для інвестицій в ремонтні роботи державних об'єктів, які можна буде використати для тимчасового житла українцям, які залишилися без даху над головою.

Олена Шуляк підкреслила, що вже розпочата інвентаризація так званої "проблемної власності". Йдеться про майно підсанкційних осіб, а також занедбаних садочків та шкіл. При цьому депутат додала, що не більше 50% громад мають інформацію про кількість їхнього майна. На думку Олени Шуляк, не проведена належним чином інвентаризація підживлює корупцію.

Водночас уже є хороші приклади. Депутат розповіла про досвід Долинської громади Кіровоградської області. Там місцева влада взяла недобудовані будинки державної власності, перевела їх на баланс комунальної власності. Згодом там зробили всі умови, ремонти та віддали ключі від квартир українським захисникам.

Нагадаємо, що найближчими днями перші 63 родини ВПО отримають кошти на придбання житла за програмою єВідновлення. При цьому станом на 16 лютого вже понад 14,5 тисяч родин отримали сертифікати для обміну на нове житло.

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