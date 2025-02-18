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В Парламенте рассчитывают, что после этого процесс стартует для еще почти 3,5 тыс. переселенцев, которые уже забронировали средства на покупку недвижимости.

В целом, по состоянию на 16 февраля жилищные сертификаты для обмена на новое жилье выдали более 14,5 тыс семей. Более трети из них жилье на общую сумму почти в 10 млрд гривен уже получили.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

"По состоянию на 16 февраля жилищные сертификаты на общую сумму в 4,3 млрд гривен получили почти 3,5 тыс украинских переселенцев. Но их еще нужно обменять на новое жилье, впрочем, первые семьи наконец-то начали это делать - в ближайшие дни ожидают проведения оплаты по сделкам купли-продажи 63 владельца сертификатов на общую сумму в почти 110 млн гривен. 36 сертификатов обмениваются на квартиры, а еще 16 переселенцев - владельцев сертификатов избрали частные дома. Ожидаем завершение этих соглашений", – сообщила Елена Шуляк.

При этом она подчеркнула, что несмотря на проблемы с финансированием, программу "еВидновлення" продолжают реализовывать для всех других категорий граждан, потерявших жилье в результате российской вооруженной агрессии. Так, по состоянию на 16 февраля по программе выдано уже 14,5 тыс. сертификатов на общую сумму почти в 22 млрд гривен. За них уже более 5 тыс семей жилье уже купили - на общую сумму почти в 10 млрд гривен. Это на 10% больше двух недель назад.

"Мы постоянно работаем над поиском дополнительного финансирования для нужд программы. Банк развития Совета Европы согласился выделить на это 100 млн евро в текущем году. Готовность учреждения финансировать эти потребности означает, что нам удалось убедить международных партнеров в том, что программа реализуется максимально прозрачно и подотчетно. То есть, что эти средства используются по назначению – для помощи людям", – отметила Шуляк.

По ее словам, и Банк развития Совета Европы, и даже Всемирный Банк в прошлом году уже выделяли средства на "еВидновлення". Благодаря этому удалось обеспечить финансирование программы на более 11 млрд гривен.

При этом, Шуляк подчеркнула – для решения жилищных нужд ВПЛ одной программы компенсаций "еВидновлення" недостаточно. Именно поэтому в конце октября 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №11281 о всеукраинской инвентаризации всей недвижимости, разработанный парламентской ВСК по защите ВПЛ и других лиц.

"Благодаря упорному труду наших коллег из ВСК мы создаем новый инструмент. Речь идет об информационной базе жилья в виде публичной интерактивной карты, которая будет связана с другими государственными реестрами и базами данных. Этот процесс уже начат, поскольку инвентаризация уже идет. Более того, только Фонд государственного имущества уже предоставил список из тысяч таких объектов. В настоящее время проводится их аудит в каждой общине по всей Украине. После аудита таких помещений необходимо узнать, как переделать или обустроить это жилье. Для этого могут быть привлечены деньги государства или доноров, или грантовые средства”, - сообщила Шуляк.

В то же время она подчеркнула, что чрезвычайно высокий процент украинских переселенцев составляют люди, чьи разрушенные дома находятся на временно оккупированных территориях. Но воспользоваться программой они не могут, поскольку Правительство до сих пор не расширило программу на эту категорию граждан.

"Выделение средств – это прекрасно. Но переселенцы с востока Украины, Херсонщины, Николаевщины и Запорожской области, то есть с территорий, которые находятся во временной оккупации, ими воспользоваться не могут, поскольку "еВидновлення" на них не распространяется. То есть, с одной стороны, средства на программу для ВПЛ есть, с другой - они для них недоступны. Исправить это может только Правительство, поскольку отдельное законодательство для этого не нужно - такая возможность предусмотрена принятым еще в 2023 году законом №2923-IX”, - резюмировала Шуляк.