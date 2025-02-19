фото: Елена Шуляк

Несмотря на вызовы военного времени, медицина остается в фокусе внимания всей команды украинской власти. Так, за время полномасштабной войны государство восстановило сотни медицинских объектов и закупило для больниц тысячи единиц техники и медицинских приборов

Об этом заявила глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк, передає RegioNews.

"За время войны свыше 950 медицинских объектов полностью или частично восстановлено. Более 100 тыс. единиц техники и медицинских приборов передано в медучреждения. Это ощутимый и видимый результат работы большой команды Президента Украины Владимира Зеленского. И партия "Слуга Народа", наши депутаты в парламенте, в местных советах и ​​дальше будут поддерживать все решения, которые будут помогать защищать свое здоровье всем украинцам, а особенно нашим ветеранам и ветеранкам, защитникам и защитницам, для которых государство расширяет уже существующие программы поддержки и внедряет новые, в том числе и в сфере медицины", – отмечает Елена Шуляк.

В этом году приоритетным направлением в сфере здравоохранения является восстановление и реконструкция ключевых медицинских учреждений. Как рассказывают в партии "Слуга Народа", государство планирует строительство и полное обновление 15 важных больниц в 12 регионах: Харьковской, Николаевской, Ровенской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Херсонской, Черниговской и Черновицкой областях. Среди проектов, в частности, есть подземная больница, онкологические и реабилитационные центры. Конечно, отдельно планируется восстановить детскую больницу "Охматдет" в Киеве, по которой россияне ударили ракетой летом прошлого года.

Кроме того, миллионы гривен государство вместе с международными партнерами в 2025 году инвестирует в закупку нового и передового медицинского оборудования, акцентируют внимание в партии "Слуга Народа".

В политической силе отмечают, что речь идет, в частности, о покупке циклотронов (аппарат, использующийся для диагностики онкологии – ред.) на сумму 866 млн грн. Эту технику получат Львовский национальный медуниверситет, Национальный институт рака, Университетская больница Нацуниверситета здравоохранения имени Шупика в Кривом Роге.

В то же время, больницы в нескольких регионах Украины получат еще шесть линейных ускорителей стоимостью 347 млн ​​грн. Линейный ускоритель – это снайпер в лечении рака, ведь он бьет по опухоли, не затрагивая здоровые ткани. В прошлом году государство приобрело 15 таких аппаратов.

Кроме того, в течение 2025 года в украинские больницы направят и 27 аппаратов МРТ стоимостью 1,2 млрд грн. Это, акцентируют в политсиле, вдобавок к уже поставленным в прошлом году 15 единиц МРТ.

В течение последних двух лет государство запустило 36 аппаратов КТ на сумму почти полмиллиона гривен. Еще 20 единиц техники будут доставлены в больницы в этом году.

"Современная, доступная и качественная – вот такую ​​медицину создает в Украине команда Президента Владимира Зеленского. Большой механизм, слаженно работающий на всех уровнях: от амбулатории в селе до специализированной больницы в областном центре. Каждый украинец, независимо от того, живет ли он в городе, в отдаленном селе или в прифронтовом регионе, должен быть уверен в том, что сможет позаботиться о своем здоровье", – резюмирует глава партии "Слуга Народа", нардеп Елена Шуляк.

Напомним, как ранее сообщалось, с марта в Украине подешевеют лекарства. Стоимость сотни популярных препаратов упадет на 30%, все остальные медикаменты потеряют в цене 20%. В то же время, будут введены ограничения на максимальные наценки на лекарства: не более 35% для безрецептурных препаратов и регрессивную шкалу для рецептурных. Поставщики смогут прибавлять не более 8% к оптовой цене в зависимости от стоимости препарата. Все эти шаги внедряются по заданию Президента Зеленского, чтобы поддержать финансовую стойкость украинских семей и дать им больше возможностей позаботиться о своем здоровье.