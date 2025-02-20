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20 февраля 2025, 13:07

В ЕС назвали два условия для отправки миротворцев в Украину

20 февраля 2025, 13:07
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фото: иллюстративное
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Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что открыт для обсуждения миротворческой миссии в Украине, но для этого необходимо выполнить определенные условия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление латвийского президента, цитируемое LSM.

По его словам, в первую очередь, нужно понять, как будет укреплена безопасность и обороноспособность Латвии в случае отправки войск в Украину.

Во-вторых, необходимо знать, каковы условия размещения военных ЕС в Украине.

Отметим, что европейские страны разделились по вопросу отправки миротворцев в Украину в случае прекращения огня. К примеру, Чехия и Словакия пока не хотят обсуждать вопросы развертывания миротворческих сил в Украине.

Напомним, Владимир Зеленский пообещал обнародовать рейтинг доверия украинцев к нему и лидерам других стран.

миротворцы Латвия ЕС миротворческие войска политика Украина война перемирие
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