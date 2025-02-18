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18 февраля 2025, 20:29

Ни Украина, ни РФ не победят на поле боя - Зеленский

18 февраля 2025, 20:29
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Фото: ОП
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Президент Украины Зеленский заявил, что война не может завершиться в поле боя. Он подчеркнул, что необходимы дипломатические решения для завершения войны

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает RegioNews.

По словам украинского лидера, для завершения войны в Украине нужны решения, которые приведут к справедливому миру. Владимир Зеленский также подчеркнул, что ни Украина, ни РФ не смогут победить на поле боя.

"Россия этого хотела – не смогла, а в Украину не верила, но она это доказала и отстояла свою независимость. Очень непросто, высокой ценой – жизнью своих воинов. Это говорит о том, что переход к дипломатии должен быть, но он должен привести к справедливому миру", - заявил президент Украины.

Он также добавил, что европейские лидеры, США и страны НАТО могут дать Украине сильные гарантии безопасности и веру в то, что наше государство станет членом НАТО. Однако, по его словам, нет такой поддержки от США, а также нескольких европейских партнеров.

Следует отметить, что даже если в Украине произойдет прекращение огня, это не будет означать немедленную отмену военного положения. Об этом ранее говорил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он отметил, что отмена военного положения возможна только тогда, когда будут гарантии, что наступил долговременный мир. В частности, это зависит от результатов международных переговоров.

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