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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что именно нужно для справедливого мира. В частности, украинский лидер упомянул о военнопленных

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время визита в Турцию, передает RegioNews.

По его словам, есть три основных принципа, необходимых для справедливого мира. В частности, это обмен пленными. Президент подчеркнул, что Украина должна получить сильные гарантии безопасности.

В частности, еще раз Зеленский подчеркнул, что Украина не признает юридически оккупированные РФ территории. Он вспомнил, как в начале полномасштабной войны диктатор Путин ставил ультиматумы об уменьшении ОМП, признании оккупированных территорий и т.д.

"Если мы в самый сложный момент не пошли на это, откуда такое ощущение, что сейчас мы пойдем на это?", - заметил Зеленский.

Следует заметить, что ранее президент Украины говорил о том, что наше государство не примет соглашений с РФ, которые будут заключены "вне наших спин". Он подчеркнул, что никаких решений об Украине и Европе не должно быть без Украины и Европы.

Зеленский также сказал, что диктатор Путин хочет переговоров исключительно между РФ и США. Затем он может пригласить Дональда Трампа на 9 мая в Москву, но не как уважаемого лидера, а как участника его спектакля.