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Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
19 февраля 2025, 11:41

Формула "прекращение огня – выборы – соглашение": что нужно знать

19 февраля 2025, 11:41
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Это не окончательная утвержденная формула. Не относитесь к ней, как к единственно возможной. Это только один из проектов
Это не окончательная утвержденная формула. Не относитесь к ней, как к единственно возможной. Это только один из проектов
фото: EPA/UPG
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Я уже писал, что наша формула должна быть другой: "прекращение огня – рамочная сделка – выборы – большая сделка". Собственно рамочная сделка будет основой дальнейшего договора с зафиксированными нашими красными линиями.

Наша главная цель в этих переговорах следующая: сохранить государство с максимальной территорией, выходом к морю и максимальным количеством людей. И при этом зацементировать себя частью периметра безопасности ЕС . Повторю в очередной раз, что это значит:

  • мы не можем согласиться с нейтральным статусом (речь не о НАТО, в которую нас никто не берет, а о других возможных военно-политических союзах;
  • мы не можем согласиться на резкое уменьшение максимальной численности ВСУ.
  • мы не можем согласиться на сокращение нашего ВПК;
  • мы должны иметь подписанный план на 5-7 лет о поставке нам определенной номенклатуры вооружения;
  • мы не признаем аннексированные территории русскими.

Вся наша дипломатия должна работать на это, а не на позицию "мы обиделись".

Россия, предложив США освоение Арктики и возвращение в российскую энергетику, не просто имитирует разрыв с Китаем. Россия считает, что это позволит ей в экономическом плане отчасти вернуться на премиальный европейский рынок и в политическом плане вернет довоенный статус-кво.

Важно понять: экономическая ситуация такова, что Россия уже не говорит о третьем полюсе мира или вообще полюсе мира. Россия ведет себя как государство, желающее сохранить статус регионального государства. И это сейчас абсолютно устраивает США. Еще раз хочу подчеркнуть: США нужно, чтобы РФ уменьшила объемы ресурсной накачки Китая и перестала предоставлять ракетные технологии в КНДР. И это Путин сейчас с радостью может сделать в обмен на возвращение в 2021 год. Жизнь внесет свои коррективы, конечно, но Путину важно начать процесс перезагрузки. И за это он многое отдаст. Плюс Трамп оставляет за ним пост главного пугала Европы, потому что Трампу нужна Европа. И формула здесь проста – европейцы боятся, передают технологии США, а американцы не выходят из НАТО и не выводят свои базы.

Как бы это ни странно звучало, но такая ситуация частично может устроить и Китай, понимающий, что РФ не сможет и не захочет полностью оторваться от Китая.

Наши дискуссии идут, в основном, вокруг не содержательных принципов, а вокруг оберток. Все это до боли напоминает историю, как нам втюхали, что только выборы по открытым спискам изменят качество парламента. Хотя нужно было говорить о подкупе избирателей и программ. Т

Поэтому обращайте внимание на содержание, а не на обертки. И последнее: Рубио ясно сказал: сначала договоренности потом снятие санкций.

США Россия Украина переговоры мир сделка НАТО
 
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