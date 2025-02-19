Формула "прекращение огня – выборы – соглашение": что нужно знать

Это не окончательная утвержденная формула. Не относитесь к ней, как к единственно возможной. Это только один из проектов

Это не окончательная утвержденная формула. Не относитесь к ней, как к единственно возможной. Это только один из проектов

фото: EPA/UPG

Я уже писал, что наша формула должна быть другой: "прекращение огня – рамочная сделка – выборы – большая сделка". Собственно рамочная сделка будет основой дальнейшего договора с зафиксированными нашими красными линиями.

Наша главная цель в этих переговорах следующая: сохранить государство с максимальной территорией, выходом к морю и максимальным количеством людей. И при этом зацементировать себя частью периметра безопасности ЕС . Повторю в очередной раз, что это значит:

мы не можем согласиться с нейтральным статусом (речь не о НАТО, в которую нас никто не берет, а о других возможных военно-политических союзах;

мы не можем согласиться на резкое уменьшение максимальной численности ВСУ.

мы не можем согласиться на сокращение нашего ВПК;

мы должны иметь подписанный план на 5-7 лет о поставке нам определенной номенклатуры вооружения;

мы не признаем аннексированные территории русскими.

Вся наша дипломатия должна работать на это, а не на позицию "мы обиделись".

Россия, предложив США освоение Арктики и возвращение в российскую энергетику, не просто имитирует разрыв с Китаем. Россия считает, что это позволит ей в экономическом плане отчасти вернуться на премиальный европейский рынок и в политическом плане вернет довоенный статус-кво.

Важно понять: экономическая ситуация такова, что Россия уже не говорит о третьем полюсе мира или вообще полюсе мира. Россия ведет себя как государство, желающее сохранить статус регионального государства. И это сейчас абсолютно устраивает США. Еще раз хочу подчеркнуть: США нужно, чтобы РФ уменьшила объемы ресурсной накачки Китая и перестала предоставлять ракетные технологии в КНДР. И это Путин сейчас с радостью может сделать в обмен на возвращение в 2021 год. Жизнь внесет свои коррективы, конечно, но Путину важно начать процесс перезагрузки. И за это он многое отдаст. Плюс Трамп оставляет за ним пост главного пугала Европы, потому что Трампу нужна Европа. И формула здесь проста – европейцы боятся, передают технологии США, а американцы не выходят из НАТО и не выводят свои базы.

Как бы это ни странно звучало, но такая ситуация частично может устроить и Китай, понимающий, что РФ не сможет и не захочет полностью оторваться от Китая.

Наши дискуссии идут, в основном, вокруг не содержательных принципов, а вокруг оберток. Все это до боли напоминает историю, как нам втюхали, что только выборы по открытым спискам изменят качество парламента. Хотя нужно было говорить о подкупе избирателей и программ. Т

Поэтому обращайте внимание на содержание, а не на обертки. И последнее: Рубио ясно сказал: сначала договоренности потом снятие санкций.