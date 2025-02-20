В России начали взрываться очки для FPV-дронов: в СМИ намекают на спецоперацию ГУР
Среди российских военных произошла серия подрывов очков FPV-дронов. К этому якобы причастны украинские спецслужбы
Об этом пишет hromadske со ссылкой на Сила обороны, передает RegioNews.
Отмечается, что для выполнения операции купили большую партию FPV-очков.
После этого в координации с ГУР российские волонтеры бесплатно передали эти очки в российские подразделения БПЛА.
Внутрь украинские разведчики встроили взрывчатку и оборудовали их функцией дистанционного подрыва.
Источник добавляет, что эта продолжительная и сложная операция продолжается.
Напомним, 18 февраля во вражеских Telegram-каналах сообщили , что в начале месяца в разных подразделениях российских вооруженных сил произошла серия дистанционных подрывов очков для FPV-дронов.
Впервые подрыв произошел 4 февраля в Белгородской области — там российский военных получил травму лица и глаз.
Затем зафиксировали еще 7 случаев взрывов устройств на территории Курской, Луганской и Донецкой областей.