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20 февраля 2025, 12:55

В России начали взрываться очки для FPV-дронов: в СМИ намекают на спецоперацию ГУР

20 февраля 2025, 12:55
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фото: hromadske
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Среди российских военных произошла серия подрывов очков FPV-дронов. К этому якобы причастны украинские спецслужбы

Об этом пишет hromadske со ссылкой на Сила обороны, передает RegioNews.

Отмечается, что для выполнения операции купили большую партию FPV-очков.

После этого в координации с ГУР российские волонтеры бесплатно передали эти очки в российские подразделения БПЛА.

Внутрь украинские разведчики встроили взрывчатку и оборудовали их функцией дистанционного подрыва.

Источник добавляет, что эта продолжительная и сложная операция продолжается.

Напомним, 18 февраля во вражеских Telegram-каналах сообщили , что в начале месяца в разных подразделениях российских вооруженных сил произошла серия дистанционных подрывов очков для FPV-дронов.

Впервые подрыв произошел 4 февраля в Белгородской области — там российский военных получил травму лица и глаз.

Затем зафиксировали еще 7 случаев взрывов устройств на территории Курской, Луганской и Донецкой областей.

ГУР спецоперация взрыв РФ росийско-украинская война очки FPV-дрон
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