В зоне активных боевых действий в Донецкой области остаются более 200 детей
В населенных пунктах Донецкой области, которые находятся в зоне активных боевых действий, остаются 216 детей
Как передает Regionews, об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Начальник отдела оперативно-очередной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОВ Дмитрий Петлин сообщил, что в настоящее время в зоне боевых действий находится более 40 тысяч человек.
"Что касается общин, отнесенных к зоне активных боевых действий, а это 17 общин, то у них остается около 43 тыс. лиц, из которых 216 – это дети", - сказал он.
Среди них – Покровская, Часовоярская, Торецкая, Бахмутская, Соледарская, Звановская, Северская, Ильиновская, Константиновская, Лиманская, Гродовская, Кураховская, Марьинская, Мирноградская, Очеретинская, Селидовская и Новоселовская.
Всего в Донецкой области сейчас более 300 тыс. гражданского населения.
Напомним, в Донецкой области военного будут судить по ДТП, в результате которого погибла известная журналистка.