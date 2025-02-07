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07 февраля 2025, 11:16

Россияне принудительно привлекают детей из ВОТ в военные учреждения РФ, – ЦНС

07 февраля 2025, 11:16
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фото: ЦНС
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На временно оккупированных территориях захватчики принудительно привлекают детей в военные учреждения РФ, готовя их к будущим войнам

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"Враг продолжает реализовывать свою агрессивную политику, пытаясь воспитать новое поколение солдат для захватнических войн. Очередной шаг Кремля – возможность внеочередного зачисления детей из ВОТ Украины в военные учебные заведения РФ без каких-либо экзаменов", – говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления отметили, что фактически это означает создание специальных квот для школьников из ВОТ, чтобы направлять их в военные училища. Кремль пытается с детства интегрировать детей в российское правовое, образовательное и политическое пространство, лишить украинской идентичности и сделать частью своей военной машины.

Обучение в таких заведениях приводит к подписанию контрактов с оккупационной армией, превращая молодежь в инструмент новых захватнических войн. Это подтверждает, что для России юноши и девушки из ВОТ – не будущее, а лишь ресурс, которым можно пожертвовать ради имперских амбиций. В Центре призвали жителей оккупированных территорий не разрешать агрессору использовать детей в своих преступных планах.

Информация о фактах принуждения или агитации к вступлению в военные учреждения РФ, а также другую чувствительную информацию относительно оккупантов предлагают отправлять через анонимный чат-бот.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях россияне заставляют учащихся захваченных школ проходить тесты на знание фейковой конституции РФ.

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