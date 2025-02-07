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07 февраля 2025, 06:54

Россияне не выплачивают зарплаты учителям на ТОТ Запорожской области

07 февраля 2025, 06:54
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фото: ЦНС
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Захватчики длительное время задерживают выплату зарплаты учителям, оставшимся на временно оккупированных территориях Запорожской области

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

На оккупированных территориях продолжаются проблемы с обеспечением социальных гарантий. Долгое время без зарплаты остаются учителя. В оккупационной администрации объясняют отсутствие денег "внедрением новой системы расчетов".

"На фоне хронических проблем с кадрами и массового выезда педагогов из оккупированного региона в подконтрольные Украине территории, захватчики фактически заставляют учителей, которые по ряду обстоятельств не смогли вовремя выехать, работать без выплат", – отмечают в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что в детсадах на временно оккупированных территориях Украины захватчики проводили акцию, где детям давали задачу рисовать аппликации с благодарностью российскому диктатору.

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