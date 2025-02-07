Россияне не выплачивают зарплаты учителям на ТОТ Запорожской области
Захватчики длительное время задерживают выплату зарплаты учителям, оставшимся на временно оккупированных территориях Запорожской области
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.
На оккупированных территориях продолжаются проблемы с обеспечением социальных гарантий. Долгое время без зарплаты остаются учителя. В оккупационной администрации объясняют отсутствие денег "внедрением новой системы расчетов".
"На фоне хронических проблем с кадрами и массового выезда педагогов из оккупированного региона в подконтрольные Украине территории, захватчики фактически заставляют учителей, которые по ряду обстоятельств не смогли вовремя выехать, работать без выплат", – отмечают в ЦНС.
Напомним, ранее сообщалось, что в детсадах на временно оккупированных территориях Украины захватчики проводили акцию, где детям давали задачу рисовать аппликации с благодарностью российскому диктатору.