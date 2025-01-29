Россия создает максимальные трудности для возвращения украинцев из оккупации, – Лубинец

фото: Дмитрий Лубинец / Telegram

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на брифинге в Ивано-Франковске, передает RegioNews.

"Позиция РФ – сделать все, чтобы граждане из ВОТ не возвращались, или же возвращались с максимальными проблемами", – отметил Лубинец.

В частности, омбудсмен отметил, что логистические маршруты эвакуации часто прокладываются таким образом, что украинцы поначалу попадают на территорию России, пересекая несколько границ.

"У нас были случаи, когда мы неоднократно пытались вернуть человека, и это не удавалось. Лишь с третьей попытки, или при прямом посредничестве международных партнеров. Есть случай, когда мы одного мальчика возвращали трижды. Это удалось сделать только с помощью дипломатов из Катара" , – рассказал омбудсмен.

Также омбудсмен подтвердил, что обращений от украинцев, желающих вернуться с ВОТ, продолжает поступать много, что свидетельствует об огромных трудностях и запросах на помощь.

Напомним, Украина смогла вернуть пятерых детей, длительно находившихся под российской оккупацией. Так, с временно оккупированных территорий Луганщины, Донетчины и Херсонщины удалось вернуть детей от 1,5 до 18 лет.