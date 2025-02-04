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04 февраля 2025, 07:29

Украина вернула из российской оккупации еще 12 детей

04 февраля 2025, 07:29
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фото: ОП
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Украине удалось вернуть из оккупации еще 12 детей. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA

Об этом передает RegioNews со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

Спасенные дети пережили невыносимые испытания: 16-летняя девушка, потерявшая маму из-за халатности оккупационной медицины, 17-летний подросток, которому издали повестку в армию РФ, дети, подвергшиеся попыткам русификации через "воспитательные лагери".

Также в Украину вернули 8-летнюю девочку, которую пытались отобрать у отца из-за отказа получать российское гражданство.

"Выражаю искреннюю благодарность нашим партнерам Save Ukraine за профессиональную работу и самоотверженное содействие в организации спасательной миссии. Каждый спасенный ребенок – это победа", – написал Ермак.

Напомним, ранее Украина смогла вернуть с временно оккупированных территорий Луганщины, Донетчины и Херсонщины пятерых детей от 1,5 до 18 лет.

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