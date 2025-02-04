В Харькове задержан на взятке сотрудник ТЦК, который брал за услуги до 13 000 долларов

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Представитель ТЦК предлагал за деньги решать вопрос об избегании от мобилизации. Злоумышленником оказался житель города Харькова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.

Правоохранители установили, что 34-летний представитель одного из ОРТЦК и СП города Харькова предложил местному жителю за деньги избежать мобилизации и повлиять на решение должностных лиц о непригодности его к военной службе.

В январе работник ТЦК получил от клиента 8000 гривен, а позже еще 6000 долларов США.

За эти деньги коррупционер пообещал поставить мужчину на военный учет, обеспечить всеми необходимыми учетными документами, чтобы этого не мобилизовали во время самостоятельного оформления документов.

В общей сложности свои "услуги" он оценивал в сумму от 4000 тысяч гривен до 13000 долларов США.

При проведении санкционированных обысков у фигуранта обнаружены деньги, психотропные вещества и средства для их употребления.

Работнику ТЦК сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, будут ли ТЦК штрафовать лиц, не успевших пройти ВЛК до 5 февраля. Об этом рассказал народный депутат Александр Федиенко.